Osnabrück (ots) - Günther Jauch räumt Aufklärungsbedarf bei Lidl-Kampagne ein



"Lidl-Werbung kein Greenwashing" - Umweltbundesamt widerspricht Jauch beim

Neuplastik



Osnabrück. Günther Jauch (66) räumt nach Kritik an seiner Werbung für

Lidl-Einwegflaschen Erklärungsbedarf ein: "Es ist eine ökologische

Getränkeverpackung, zu der es allerdings noch Aufklärungsbedarf gibt", sagte der

Moderator der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Den Vorwurf von "Greenwashing"

wies Jauch zurück.





Das Umweltbundesamt (UBA) kritisierte in der NOZ eine Studie, die derLidl-Kampagne zugrunde liegt. Die Ökobilanz des Ifeu-Instituts genüge "nicht denMindestanforderungen des UBA", sagte der UBA-Verpackungsexperte GerhardKotschik. Demnach vergleiche Lidl die "unternehmensspezifischen Ergebnisse"seines "sehr stark durchoptimierten Systems" mit denen durchschnittlicherMehrwegsysteme. "Eine zentrale Forderung der Mindestanforderungen war aber derVergleich von durchschnittlichen Systemen für Deutschland miteinander." Jauchsagte dazu: "Über den 'Einsatz von Parametern' sollen sich die Fachleuteaustauschen."Das Umweltbundesamt widerspricht auch Jauchs Aussage, wonach Lidl für seinEinwegsystem kein Neuplastik benötigt. UBA-Experte Kotschik: "Das gerechnetePET-Einweg-System ist für den Betrieb immer auf Input von Neumaterial bzw.Recyclingmaterial von außen angewiesen." Lidl komme nur deshalb auf so guteZahlen, "weil die Belastungen durch Neumaterial teilweise außerhalb derSystemgrenzen der Berechnung anfallen".Auch Greenpeace wirft dem Moderator "falsche Werbeversprechen" vor: "Es isterschreckend, dass Günther Jauch sich vor den Karren einer Einwegfirma spannenlässt, die den Wandel zum Mehrweg boykottiert", sagte Greenpeace-Expertin ViolaWohlgemuth der NOZ.Die NGO lud Jauch auf eine Müllhalde in Tansania oder Kenia ein: "Als guterJournalist kann er sich dort informieren, wie nachhaltig seine Plastik-Flaschensind." Auf die Frage, ob er die Einladung annehme, sagte Jauch: "Ich weiß, dasses, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, Plastikmüllhalden gibt. Auchdeshalb halte ich das System der Kreislaufflasche erst recht dafür geeignet,dass dieser Irrsinn aufhört." Auf seinem eigenen Weingut plant Jauch keineUmstellung auf das PET-Flaschen-System.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5494469OTS: Neue Osnabrücker Zeitung