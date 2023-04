TrinaTracker erwirbt unabhängigen Bericht zur technischen Bewertung von SuperTrack

Dem Bericht zufolge wurde die Smart Tracking-Methodik von SuperTrack überprüft und Produktionskostenvoranschläge für ein hypothetisches 100 MW-Projekt in Campina, Spanien durchgeführt. In dem Bericht heißt es, dass die SuperTrack-Technologie in der Lage ist, die Stromerzeugung von Solarkraftwerken zu erhöhen, indem sie bei Bewölkung diffuses Licht einfängt und die Beschattung an Projektstandorten mit hügeligem Gelände von Reihe zu Reihe verringert.

CHANGZHOU, China, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, der Anbieter von Smart Tracker-Lösungen unter Trina Solar Co., Ltd. (SHA: 688599), gibt bekannt, dass es einen unabhängigen technischen Analysebericht von einer international renommierten dritten Partei für seine SuperTrack-Technologie zugewiesen bekommen hat. Der Bericht untersuchte die SuperTrack-Technologie und schätzte ihre potenziellen Auswirkungen auf Projektgenerierungen ein. Der Bericht besagt, dass TrinaTracker SuperTrack das Potenzial hat, die Produktion von Solarkraftwerken um 3,06 % zu erhöhen.

SuperTrack ist ein intelligentes, sich selbst regulierendes Smart Tracker-Steuerungssystem, das von TrinaTracker entwickelt wurde, das SBA und STA Algorithmen verwendet, um eine Beschattung durch schräges Gelände zu korrigieren und diffuses Licht bei Bewölkung einzufangen. Da immer mehr Projekte in schwierigem Gelände gebaut werden, wird der Einsatz von SuperTrack bei standardmäßigen Solar Tracking-Projekten die Stromerzeugung erheblich steigern. Darüber hinaus stellt der Bericht fest, dass die SuperTrack-Methodik als logisch und konsistent mit anderen fortschrittlichen Tracking-Algorithmen, die in der Branche verwendet werden, bestätigt ist.

In der Analyse wurde PVsyst verwendet, um die Auswirkungen von SuperTrack auf die Stromerzeugung zu modellieren. In Anbetracht der Tatsache, dass die PVsyst-Behandlung von einachsigen Trackern hauptsächlich von einem flachen Standort ausgeht, ohne die Leistungsverluste aufgrund von Beschattungen von Reihe zu Reihe angemessen zu berücksichtigen, berechnet der Drittanbieter die Auswirkungen der Neigungen in jeder Richtung mit separaten PVsyst-Durchläufen. Unter Anwendung dieser Methodik schätzt der Bericht den potenziellen Erzeugungsgewinn durch die SuperTrack-Technologie auf etwa 3,06 %. Das Ergebnis ähnelt TrinaTrackers eigenen Daten von 3,28 %, die von der selbst entwickelten Software SEB simuliert wurden.

In dem Bericht wurden auch die LCOE-Unterschiede zwischen einem typischen einachsig nachverfolgten PV-System und einem PV-System mit SuperTrack auf der Grundlage des 100 MW-Demonstrationsprojekts in Campina, Spanien berechnet. Als Ergebnis stellt der Bericht fest, dass die LCOE eines Projekts mit der SuperTrack-Technologie um 1,25 $/MWh sinken können, was 2,79 % entspricht.

Dr. Sun Kai, Head of Smart Tracker Control System, sagte: „TrinaTracker freut sich, dass die SuperTrack-Technologie durch unabhängige Analysen als logisch, äußerst zuverlässig und branchenweit fortschrittlich bestätigt wurde. Wir werden kontinuierlich alle Anstrengungen unternehmen, um die Smart Tracking-Technologie zu erneuern und unseren Kunden auf der ganzen Welt die zuverlässigste und wertschöpfendste Lösung anzubieten."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2062228/FINAL_Trina_Tracker_LCOE_Study_Report___3_14_2023_marked_by_AZ_Page1.jpg

