Habeck legt neue Konjunkturprognose vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Wie bereits vorab bekannt wurde, wird mit einem leicht besseren Wirtschaftswachstum als bisher gerechnet. Demnach erwartet die Bundesregierung in der Frühjahrsprojektion nun für dieses Jahr ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 Prozent. In dem im Januar vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht war die Regierung von einem Wachstum von 0,2 Prozent ausgegangen. Für 2024 wird nun ein BIP-Plus von 1,6 Prozent erwartet, nach zuvor 1,8 Prozent.

Die Frühjahrsprojektion bildet die Grundlage für die neue Steuerschätzung im Mai. Im vergangenen Jahr hatte auch die Bundesregierung für dieses Jahr noch eine Rezession infolge des Ukraine-Kriegs befürchtet. Eine Eskalation der Energiepreiskrise war aber ausgeblieben./hoe/DP/men