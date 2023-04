Deutschland hatte in der Debatte Anfang des Monats Mindestvorgaben für den Schuldenabbau gefordert. Länder mit hohen Schuldenquoten sollen nach Vorstellung des Finanzministeriums diese um mindestens einen Prozentpunkt jährlich reduzieren müssen, Länder mit mittleren Schuldenquoten um einen halben Prozentpunkt. So solle sichergestellt werden, dass tatsächlich Schulden reduziert würden - Ausgabenregeln allein könnten das nicht garantieren, hieß es./red/DP/zb

Bislang sollen EU-Länder insgesamt nicht mehr als 60 Prozent der Wirtschaftsleistung an Schulden aufnehmen. Jährliche Haushaltsdefizite sollen bei drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts gedeckelt werden. Da viele Staaten während der Corona-Krise enorme Schulden aufnehmen mussten, wurden die Regeln vorübergehend ausgesetzt. Auch wegen der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sollen sie erst ab 2024 wieder vollständig gelten.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will am Mittwoch Reformvorschläge für die EU-Schuldenregeln vorlegen. Grundlage dürften bereits im November präsentierte Ideen zum sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt sein. Er schreibt den Staaten Obergrenzen vor. Seit Monaten wird der Umgang mit diesen stark diskutiert.

EU-Kommission will Vorschläge für neue EU-Schuldenregeln vorlegen

