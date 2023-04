Deutsche Bahn verbesserte 2022 Lärmschutz auf rund 92 Kilometern

BERLIN (dpa-AFX) - Auf mehr als 90 Kilometern bestehender Strecke hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr den Lärmschutz für Anwohnerinnen und Anwohner unter anderem mit Schallschutzwänden verbessert. Für rund 41 500 Menschen ist damit die Belastung durch vorbeifahrende laute Züge gesunken, wie der bundeseigene Konzern am Mittwoch mitteilte. Zudem seien knapp 1500 Wohnungen mit sogenannten passiven Maßnahmen - in der Regel Schallschutzfenster - in lärmbelasteten Lagen aufgerüstet worden.

"Für eine erfolgreiche Mobilitätswende braucht es die Grüne Transformation der Deutschen Bahn und massive Investitionen in unsere Infrastruktur", teilte der Lärmschutzbeauftragte der Bahn, Andreas Gehlhaar, am Mittwoch mit. "Dabei sind wir auf die Akzeptanz der Anwohner:innen angewiesen, die entlang unserer Strecken leben. Darum treiben wir den Lärmschutz weiter konsequent voran."