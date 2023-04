VIMworld verbrennt 44 Millionen POWA-Token auf Binance Smart Chain

Fast 60 % des zirkulierenden Angebots an Utility Token wird verbrannt

Seit der Einführung des Tokens im Februar dieses Jahres wurden von Community-Mitgliedern riesige Mengen an POWA ausgegeben. Zuvor hatte VIMworld angekündigt, dass alle POWA, die von der Community auf der VIMworld-Plattform ausgegeben werden, verbrannt werden. Damit findet zum ersten Mal ein Token-Burn auf der Plattform statt. Damit nicht genug: Am Freitag, den 28. April 2023 um 10:00 Uhr PDT, wird VIMworld das Event auf seinem Discord -Server per Livestream übertragen .

So kaufen Sie POWA

Zusätzlich zu einem VEED/POWA-Paar hat VIMworld gerade ein neues BNB/POWA-Paar herausgebracht, das von PancakeSwap betrieben wird, um den direkten Kauf von POWA-Token zu vereinfachen. Alle drei VIMworld-bezogenen Token-Paare finden Sie im neuen DeFi-Hub -Bereich der VIMworld-Website.

So verdienen Sie POWA

Die Nutzer erhalten POWA, sobald ein SmartNFT-VIM die C-Ebene erreicht hat, basierend auf der Menge der darin gespeicherten VEED-Token. Außerdem können die Nutzer POWA auch verdienen, indem sie positive Aktionen auf der Plattform durchführen, wie z. B. den Kauf oder die Auflistung auf dem Marktplatz. SmartNFT-VIMs auf der S-Ebene und höher mit Treasures generieren zusätzliche POWA-Token.

POWA-Utility-Token

Die Schwerpunkte von POWA liegen in den Bereichen Utility und DeFi-Governance. Die Nutzer können POWA auf der gesamten VIMworld-Plattform einsetzen, um Inkubatoren zu kaufen, zusätzliche Anwendungen und Booster für Inkubatoren freizuschalten, spezielle Gegenstände in VIMworld zu kaufen und Power-Ups zu erhalten, die die VIM-Statistiken verbessern.

POWA-Vorrat

Der Vorrat an POWA hat keine festgelegte Obergrenze, aber es wird zahlreiche Möglichkeiten geben, POWA-Tokens zu verwenden, zu sperren und zu verbrennen. Da die Erzeugungsraten variabel sind, überwacht das VIMworld-Team aktiv das Angebot, um Inflation und Deflation auszugleichen.

Das POWA-Produktteam von VIMworld hat die Aufgabe, die Wirkung des Tokens in den kommenden Monaten zu maximieren, sodass weitere Möglichkeiten zum Erwerb von POWA veröffentlicht werden. Da weitere POWA-Dienstprogramme geplant sind und die DeFi-Produkte der Plattform eine immer wichtigere Rolle spielen, werden sowohl die Nachfrage nach POWA-Token als auch die Menge der verbrannten Token steigen.