Wirtschaft Bürger sehen Pflicht zu Klimaschutz vor allem bei Wirtschaft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 29 Prozent der Deutschen glauben, dass die Wirtschaft und die Unternehmen maßgeblich die Verantwortung für den Klimaschutz tragen. 24 Prozent sehen dagegen die Politik am stärksten in der Verantwortung, und nur 21 Prozent Bürger.



Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "Forsa" für den "Stern". Große Unterschiede gibt es in dieser Frage zwischen den Anhängern der FDP und den der Grünen. Während die FDP-Sympathisanten zu 30 Prozent die Bürger in der Hauptverantwortung sehen und nur 17 Prozent die Wirtschaft, nennen unter den Grünen-Sympathisanten nur 17 Prozent die Bürger, aber 27 Prozent die Wirtschaft.