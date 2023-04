J&T Direktbank erhöht Tagesgeld Zinsen auf 3,0% p.a. für Neu- und Bestandskunden

Frankfurt am Main (ots) - Nach nicht einmal 2 Monaten am Markt sorgt die J&T

Direktbank mit einem weiteren Zinsknaller für Aufsehen. Der Tagesgeldzins steigt

von 2,5% auf 3,0%. Darüber hinaus erhöhen sich alle Zinssätze des

Festgeldangebotes auf bis zu 3,6% Zinsen pro Jahr. Das Besondere: Neu- und

Bestandskunden werden gleichbehandelt und Zinssenkungen sind bis zum 30.06. für

alle Kunden ausgeschlossen.



Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Wir

haben bereits zum Markteintritt einen sehr attraktiven Zinssatz aufs Tagesgeld

geboten und unser Versprechen war es, dass alle Kunden von Zinserhöhungen

profitieren - auch Bestandskunden. Wir möchten fair und transparent sein und

unseren Kunden einen maximalen Nutzen bieten und das bedeutet eben auch, dass

sich Treue lohnen muss. Ab dem 26.04.2023 erhöhen wir den Tagesgeldzinssatz

deshalb auf 3,0% pro Jahr. Kunden sollten in jedem Fall vergleichen, ab wann

sich ein Wechsel zu einer anderen Bank lohnt. Oftmals werden Neukunden mit hohen

Zinsen gelockt und nach kurzer Zeit sinken die Konditionen ins Bodenlose. Ein

vereinfachtes Beispiel macht es deutlich: Wenn eine Bank 3,0% Zinsen für sechs

Monate garantiert, das verbleibende halbe Jahr aber nur 1,0% Zinsen bietet,

zahlt sie effektiv nur 2,0% an die Kunden aus."