Konsumgüterkonzern Beiersdorf wächst in alles Regionen

HAMBURG (dpa-AFX) - Dank des gut laufenden Hautpflegegeschäfts mit den Marken Nivea und Eucerin ist der Konsumgüterkonzern Beiersdorf mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Umsätze wuchsen im ersten Jahresviertel in allen Regionen, besonders stark in der Region Amerika, wie der Konzern am Mittwoch in Hamburg bei der Veröffentlichung endgültiger Zahlen für das erste Quartal mitteilte. Wie bereits bekannt, stiegen die Erlöse konzernweit aus eigener Kraft um 12,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Anfang April erhöhte Prognose bestätigte der Konzern.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer