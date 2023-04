Nippon Express (UK) erhält die CEIV-Pharma-Zertifizierung der IATA für seine Einrichtung im Vorort des Flughafens Heathrow

TOKIO, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (UK) Ltd. (im Folgenden „NXUK"), ein Konzernunternehmen von NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat die IATA CEIV Pharma-Zertifizierung* erhalten, ein Qualitätszertifikat für Arzneimittel Transport, der von der International Air Transport Association (IATA) für ihre Einrichtung in den Vororten des Flughafens Heathrow mit Wirkung zum 28. Februar dieses Jahres eingerichtet wurde.

Neben großen globalen Pharmaunternehmen beherbergt das Vereinigte Königreich zahlreiche kleine und mittlere biopharmazeutische Unternehmen sowie erstklassige Universitäten und Forschungsinstitute, was es zu einem Zentrum für die pharmazeutische Entwicklung und Herstellung macht. Die Nachfrage nach Impfstoffen und Therapeutika hat in den letzten Jahren zusammen mit der COVID-19-Pandemie zugenommen, und die Importe und Exporte von pharmazeutischen Produkten über den Flughafen Heathrow werden voraussichtlich auch in Zukunft weiter steigen.

Die Nippon Express Group hat die pharmazeutische Industrie in ihrem „Nippon Express Group Business Plan 2023 – Dynamic Growth" als Schlüsselindustrie positioniert und verfolgt die globale Entwicklung einer sicheren pharmazeutischen Logistikplattform, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Anforderungen gerecht zu werden Anforderungen der Pharmalogistik.

NXUK erhielt im April 2020 die Zertifizierung für die gute Vertriebspraxis (GDP) und die Genehmigung für den Großhandelsvertrieb (WDA) von der britischen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency), was die Einhaltung international anerkannter Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von Arzneimitteln belegt. Mit dem Erwerb der CEIV-Pharma-Zertifizierung ist NXUK nun in der Lage, sicherere und qualitativ hochwertigere pharmazeutische Transportdienstleistungen zu erbringen und dabei das Vereinigte Königreich, ein wichtiges Drehkreuz für die Pharmaindustrie, als Knotenpunkt zu nutzen.

Die Nippon Express Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt zu leisten, indem sie ihre Kunden in der globalen Pharmaindustrie aus logistischer Sicht durch den Aufbau einer zuverlässigen und sicheren globalen Pharma-Logistikplattform unterstützt.

