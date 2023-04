GOLDMAN SACHS stuft Porsche AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 145 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 3. Mai anstehenden Quartalszahlen sollten trotz Lieferengpässen einen starken Jahresstart des Sportwagenbauer ohne große Überraschungen belegen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Modelle und hohe Preise dürften die Gewinne unterstützen. Galliers hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) aber erst einmal nur ein wenig an./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 20:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 114,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 149

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m