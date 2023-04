GOLDMAN SACHS stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen der Bank von 32,40 auf 29,90 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam reduzierte mit Blick auf den Zwischenbericht, den konservativeren Ausblick für den Zinsüberschuss und seine Erwartung geringerer Gebühren und höherer Kosten seine Ergebnisschätzungen. Die Schweizer gingen derweil mit Blick auf die anstehende Übernahme der Konkurrentin Credit Suisse davon aus, dass die künftigen Kapitalanforderungen zu meistern seien, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem blieben die jüngsten Entwicklungen beim verwalteten Vermögen sowie bei den Einlagen ermutigend./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 18,15EUR gehandelt.