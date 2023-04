GOLDMAN SACHS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 325 auf 335 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohe Dynamik von Produkten aus dem Bereich Künstliche Intelligenz werde künftig zudem das Wachstum der Cloud-Sparte Azure unterstützen. Generell dürfte sich die Umsatz- und Ergebnisentwicklung (EPS) wieder beschleunigen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 20:44 / PDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 275,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Kash Rangan

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m