Die zunehmende Digitalisierung der Welt dürfte ASML weiterhin gute Geschäfte bescheren. Um auch als Anleger hiervon zu profitieren, muss die Aktie jedoch mindestens die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation verlaufend um 643,00 Euro knacken. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände aus November 2021 bei 777,50 Euro ableiten. Eine vollständige Umsetzung der Formation könnte mittelfristig sogar Kursgewinne an 851,80 Euro bereithalten. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis 500,00 Euro ist dagegen als unproblematisch anzusehen. Erst darunter würden Zweifel an der vorliegenden SKS-Formation deutlich zunehmen.

ASML Holding (Wochenchart in Euro) Tendenz: