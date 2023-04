GfK Konsumklima setzt Erholungskurs mit steigender Dynamik fort

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Das Konsumklima setzt seine Erholung fort und steigt zum siebten Mal in Folge. Dabei nimmt die Dynamik nach einer Abbremsung im Vormonat wieder zu, teilte das Marktforschungsinstitut GfK in seiner Konsumklimastudie am Mittwoch mit.



Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen erholen sich demnach deutlich, während die Anschaffungsneigung moderate Zugewinne verzeichnet. Die GfK prognostiziert für das Konsumklima für Mai -25,7 Punkte und damit 3,6 Punkte mehr als im April (revidiert -29,3 Punkte). "Allerdings bleibt der Wert nach wie vor unter dem Vor-Pandemie-Niveau vor etwa drei Jahren", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.