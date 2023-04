Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 135,2EUR gehandelt.

An den Finanzmärkten wird derzeit verstärkt auf geldpolitische Äußerungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmäßigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint nach jüngsten Äußerungen aus der Zentralbank ebenso möglich zu sein wie eine größere Anhebung./bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,09 Prozent auf 135,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,37 Prozent.

