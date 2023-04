Südzucker weiter auf hohem Niveau

Bei Südzucker erhöhte sich der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 wie geplant auf 9,5 Mrd. Euro, was einem Anstieg um 25 Prozent entspricht. Das EBITDA stieg um knapp 55 Prozent auf 1,07 Mrd. Euro und das EBIT um 112 Prozent auf 704 Mio. Euro. Die Dividende soll daher von 0,40 auf 0,70 Euro pro Aktie angehoben werden. Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand von einer Umsatzsteigerung und einem EBITDA in einer Bandbreite zwischen 1,1 und 1,3 Mrd. Euro aus. Das EBIT dürfte zwischen 725 und 875 Mio. Euro liegen.

Sicherlich dürften auch die anhaltend hohen Zuckerpreise Südzucker zu einem soliden Ergebnis verholfen haben, technisch bedarf es nun aber eines nachhaltigen Monatsschlusskurses oberhalb der Kursspitze aus August 2020 von 17,76 Euro, damit die volatile Schiebephase der letzten Jahre endgültig abgeschüttelt werden kann und weitere Zugewinne an 19,72 und darüber in den Bereich von 20,70 Euro generiert werden können. Doch derart steile Kursanstiege, wie sie zuletzt zu beobachten waren, werden häufig auch dynamisch zur Unterseite auskonsolidiert. Wochenschlusskurse unterhalb von 16,38 Euro sollten daher mit Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario könnte nämlich noch einmal der 200-Wochen-Durchschnitt bei 14,18 Euro angesteuert werden.

Südzucker AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: