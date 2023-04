Biden reist zum G7-Gipfel nach Hiroshima - Weiter nach Australien

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden wird im Mai an dem G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im japanischen Hiroshima teilnehmen. Bei dem Treffen vom 19. bis 21. Mai werde es unter anderem um die weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine, die Klima- und Nahrungsmittelkrise sowie um Wirtschaftswachstum gehen, teilte das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) mit. Anschließend will Biden nach Australien weiterreisen.

Der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien gehören neben den USA auch Deutschland, Japan, Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien an. Japan hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Vergangene Woche hatten sich die G7-Außenminister im japanischen Karuizawa getroffen.

Biden werde am 24. Mai zusammen mit den Ministerpräsidenten Japans, Indiens und Australiens am Treffen des sogenannten Quad-Bündnisses in Sydney teilnehmen, teilte das Weiße Haus weiter mit. Die Sicherheitsallianz führender Demokratien im Indopazifik-Raum will den Einfluss Chinas in der Region zurückdrängen. Mit Indopazifik ist grob gesagt eine Region vom Indischen bis zum nördlichen Pazifischen Ozean gemeint, die den Großteil Asiens umfasst und bis zur Westküste der USA reicht./jv/DP/jha