STS Group: Sehr gute Einstiegschance

Das habe STS insgesamt gut verkraftet. Obwohl China einen leicht negativen EBITDA-Beitrag geliefert habe (nach 16,9 Mio. Euro noch in 2021!), habe der Konzern operativ klar profitabel gewirtschaftet und mit 6,5 Mio. Euro auch einen deutlich positiven operativen Cashflow erzielt. Das relativiere aus Sicht der Analysten den Jahresverlust von -9,9 Mio. Euro, der vor allem ein Resultat der hohen planmäßigen Abschreibungen auf frühere Investitionen (16,2 Mio. Euro in 2022) sei.

Die weiteren Perspektiven des Konzerns seien aussichtsreich. Dank der vorgenommenen strukturellen Anpassungsmaßnahmen und der erwarteten Markterholung in China sollen laut den Analysten in diesem Jahr der Umsatz leicht und das EBITDA deutlich zulegen. Zudem werde aktuell mit dem Aufbau eines neuen Werks in den USA, das bereits Anfang nächsten Jahres die Serienfertigung aufnehmen solle, die Wachstumsbasis des Unternehmens weiter verbreitert. Dank einem 2019 akquirierten Großauftrag werden die Startkapazitäten des neuen Werks bereits gut ausgelastet sein, so die Analysten.

Insgesamt liefere STS ein überzeugendes Bild, das sich jedoch in der Aktienkursentwicklung überhaupt nicht widerspiegele. Mit einem Marktwert von lediglich 27,4 Mio. Euro und einer Relation des Enterprise Value zum EBITDA von 2,7 sei die Bewertung sehr günstig. Die Analysten stufen das aktuelle Kursniveau deswegen als eine sehr gute Einstiegschance ein und sehen den fairen Wert aktuell bei 16,00 Euro. Ihr Urteil laute weiterhin „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.04.2023 um 8:45 Uhr)

Die STS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 4,32EUR gehandelt.