Australische Goldaktien etwas freundlicher

US-Unternehmen Carrier Global übernimmt das Kerngeschäft des Heizungs- und Wärmepumpenherstellers Vissmann.Handelsblatt: „Vissmann schockt Politik“.Kommentar: Der größere Teil der Bevölkerung, der nicht durch die Medien repräsentiert wird, ist dagegen nicht überrascht und erwartet als logische Folge der angekündigten Politik der Ampel den weiteren Niedergang der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 58.458 Euro/kg, Vortag 57.980 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 25,04 $/oz, Vortag 25,07 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.098 $/oz, Vortag 1.088 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.430 $/oz, Vortag 1.460 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 81,22 $/barrel, Vortag 82,54 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,3 % auf 469,81 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,1 % auf 435,31 $. Bei den Standardwerten gibt B2 Gold 1,3 % nach. Franco-Nevada befestigt sich 1,3 %. Bei den kleineren Werten verlieren Belo Sun 12,5 %, Chesapeake 6,0 % und Gold Resource 5,1 %. Vista verbessert sich 5,1 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 7,1 %, Hochschild 5,7 % und Metallic 5,6 %. Silver Bull zieht 14,6 % an.