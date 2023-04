Aurania gibt Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, Ontario, 25. April 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite Tranche (die "Zweite Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.869.565 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") mit einem Bruttoerlös von bis zu C$ 5.000.000 (das "Erstangebot"), vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, den Umfang des Erstangebots um bis zu 25 % des Umfangs des Erstangebots zu erhöhen (die "Upsize-Option", und zusammen mit dem Erstangebot das "Angebot"), abgeschlossen hat. Das Angebot wurde bereits am 13. März 2023 und am 23. März 2023, dem Tag, an dem das Unternehmen die erste Tranche des Angebots (die "erste Tranche") abgeschlossen hat, angekündigt.

Im Rahmen der zweiten Tranche wurden insgesamt 1.227.963 Einheiten zu einem Preis von 0,46 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") verkauft, was einem Bruttoerlös von 564.862,98 C$ entspricht. Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 9.029.108 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4.153.389,68 C$ verkauft.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es von der TSX Venture Exchange (die "Börse") eine Verlängerung für den Abschluss des Angebots bis zum 24. Mai 2023 (die "Verlängerung") erhalten hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Abschluss der dritten und letzten Tranche des Angebots vor diesem Datum erfolgen wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie, und zwar jederzeit bis zu dem Datum, das sechsunddreißig (36) Monate nach dem Abschlussdatum der entsprechenden Tranche des Offerings liegt.

In Verbindung mit dem Abschluss der zweiten Tranche zahlte das Unternehmen an bestimmte Finder Provisionen in Höhe von insgesamt 16.050,51 $ in bar und 34.892 Finder Warrants (jeweils ein "Finder Warrant"). Jeder Finder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer (1) Einheit zum Ausgabepreis und kann für einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten nach Abschluss der zweiten Tranche ausgeübt werden.