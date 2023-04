ROVEMA invite les fabricants de confiseries et de snacks à un salon interne Customized Experience (FOTO)

Fernwald (ots) - Le spécialiste des machines d'emballage ROVEMA organisera en

mai 2023 un événement de plusieurs jours pour ses clients, adapté aux exigences

du secteur de la confiserie et des snacks. L'événement aura lieu au siège de

ROVEMA à Fernwald dans la Hesse.



Sous le slogan " It's about your products. Not ours ", le constructeur de

machines d'emballage ROVEMA invite les représentants du secteur de la confiserie

et des snacks à la Customized Experience au siège de son entreprise à Fernwald

dans la Hesse :