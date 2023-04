ROVEMA invita a los fabricantes de dulces y aperitivos a su propia exposición Customized Experience (FOTO)

Fernwald (ots) - El especialista en maquinaria de envasado ROVEMA organiza en

mayo de 2023 un evento de varios días de duración para sus clientes, adaptado a

los requisitos de la industria de la confitería y los aperitivos. El evento se

celebrará en la sede de ROVEMA en Fernwald, Hesse.



Bajo el lema "It's about your products. Not ours " el fabricante de maquinaria

de envasado ROVEMA invita a los representantes de la industria de la confitería

y los aperitivos a esta experiencia personalizada Customized Experience en su

sede central de Fernwald, Hesse: