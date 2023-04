ROVEMA lädt Süßwaren- und Snack-Hersteller zur Customized Experience-Inhouse-Messe (FOTO)

Fernwald (ots) - Der Verpackungsmaschinenspezialist ROVEMA veranstaltet im Mai

2023 ein mehrtägiges Kund*innen-Event, maßgeschneidert auf die Anforderungen der

Süßwaren- und Snack-Branche. Veranstaltungsort ist ROVEMAs Firmenhauptsitz in

Fernwald, Hessen.



Unter dem Motto "It's about your products. Not ours." lädt der

Verpackungsmaschinenbauer ROVEMA Vertreter*innen der Süßwaren- und Snack-Branche

zur "Customized Experience" an seinen Firmenhauptsitz im hessischen Fernwald: