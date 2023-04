Eine Arbeitsstunde kostete im Jahr 2022 im Schnitt 39,50 Euro / Arbeitskosten in Deutschland im EU-Vergleich an siebter Stelle

WIESBADEN (ots) - Arbeitgeber des Produzierenden Gewerbes und des

Dienstleistungsbereichs in Deutschland haben im Jahr 2022 durchschnittlich 39,50

Euro für eine geleistete Arbeitsstunde bezahlt. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren die Arbeitskosten in Deutschland damit wie schon seit

dem Jahr 2019 die siebthöchsten in der Europäischen Union (EU-27). Luxemburg

hatte im EU-Vergleich mit 50,70 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleisteter

Stunde, Bulgarien mit 8,20 Euro die niedrigsten.



Arbeitskosten in Deutschland mit 39,50 Euro rund 30 % höher als EU-Durchschnitt





Gemessen am EU-Durchschnitt von 30,50 Euro zahlten deutsche Arbeitgeber desProduzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs im Jahr 2022 rund 30 %mehr für eine Stunde Arbeit. Der relative Abstand zum EU-Durchschnitt bliebdamit gegenüber dem Jahr 2021 nahezu unverändert.Arbeitsstunde in der Industrie mit 44,00 Euro um 44 % teurer als imEU-DurchschnittIm Verarbeitenden Gewerbe kostete eine Arbeitsstunde 2022 durchschnittlich 44,00Euro. In diesem Wirtschaftsabschnitt waren die Arbeitskosten in Deutschland imEU-Vergleich die vierthöchsten. Eine Stunde Arbeit in der deutschen Industriewar damit 44 % teurer als im EU-Durchschnitt (30,50 Euro).Bei den marktbestimmten Dienstleistungen lag Deutschland mit Arbeitskosten von38,00 Euro pro Arbeitsstunde EU-weit auf dem sechsten Rang (26 % über demEU-Durchschnitt).Zehnjahresvergleich: Arbeitskosten steigen im europäischen Durchschnitt um 25 %Die Arbeitskosten je geleisteter Stunde haben sich in den vergangenen zehnJahren in der Europäischen Union (EU-27) sehr unterschiedlich entwickelt.Während in Bulgarien (+141,2 %), Rumänien (+131,7 %), Litauen (+122,0 %) undLettland (+103,3 %) von 2012 bis 2022 die höchsten prozentualen Anstiege derArbeitskosten (ausgehend von niedrigem Niveau) zu verzeichnen waren, stiegen dieabsoluten Arbeitskosten je Stunde mit einer Erhöhung um 15,40 Euro in Luxemburgam stärksten. Die geringsten Anstiege waren in Schweden mit 2,80 Eurobeziehungsweise 7,5 % und in Italien mit 1,70 Euro beziehungsweise 6,1 % zubeobachten. Griechenland weist im Zehnjahresvergleich als einziges Land im Jahr2022 geringere durchschnittliche Arbeitskosten je geleisteter Stunde aus alszehn Jahre zuvor (-7,6 % bzw. -1,20 Euro). Deutschland lag in diesem Vergleichmit einem Anstieg der Arbeitskosten je Stunde um 29,5 % beziehungsweise 9,00Euro über dem EU-Durchschnitt von +25,0 % beziehungsweise +6,10 Euro.Verglichen mit dem Vorjahr stiegen die Arbeitskosten im Jahr 2022 in Bulgarien(+15,5 %), Litauen (+12,9 %) sowie Rumänien (+11,8 %) am stärksten. In