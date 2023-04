Umsatz im Fahrrad-Einzelhandel 2022 real um 2,4 % gegenüber Vorjahr gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Einzelhandel mit Fahrrädern und Co. setzte preisbereinigt 0,7 % weniger um als

im coronabedingten Rekordjahr 2020

- Knapp 1,7 Millionen Räder ohne Motor in Deutschland produziert, deutlich mehr

als in den Jahren 2020 und 2021

- Neben Fahrradteilen wurden 2022 auch gut 3,0 Millionen fertige, klassische

Räder und knapp 1,5 Millionen E-Bikes importiert

- Jedes achte Fahrrad in Privathaushalten war 2022 ein E-Bike oder Pedelec



Der Einzelhandel mit Fahrrädern hat im dritten Jahr in Folge hohe Umsätze

erwirtschaftet und 2022 fast das Niveau des Rekordjahres 2020 erreicht. Der

anhaltende Trend zum Radfahren bescherte dem Einzelhandel mit Fahrrädern,

Fahrradteilen und -zubehör im Jahr 2022 real (preisbereinigt) 2,4 % mehr Umsatz

als 2021. Gegenüber dem Rekordjahr 2020 setzte der Fahrrad-Einzelhandel 2022

preisbereinigt 0,7 % weniger um, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. Im ersten Corona-Jahr 2020 hatte der Einzelhandel mit Fahrrädern das

größte Umsatzplus (+32,4 %) im Vergleich zum Vorjahr seit Beginn der Zeitreihe

im Jahr 1994 erzielt.