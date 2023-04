Köln (ots) - Obwohl die Inflation abflacht, bleiben die Verbraucher in

Deutschland pessimistisch. Der Großteil der Konsumenten rechnet damit, dass sich

die privaten Finanzen weiter verschlechtern. Viele setzen laut der Simon-Kucher

Uncertainty Studie auf Vorsicht. Die Prognose der Konsumenten? Sie werden

seltener und weniger einkaufen. Mehr als jeder Dritte rechnet für 2023 mit

reduzierten Ausgaben - außer für Lebensmittel und Getränke.



- 37 % der Deutschen fürchten ihre Finanzen werden 2023 schlechter; 21 % glauben

an Verbesserung

- 44 Prozent aller Verbraucher rechnen mit selteneren Einkäufen, 45 Prozent mit

kleineren Einkäufen

- 36 Prozent aller Konsumenten glauben, dass sie 2023 weniger Geld ausgeben

werden

- Sparen werden deutsche Konsumenten dieses Jahr vor allem bei Luxus, Sport und

Unterhaltung

- Ausnahme: Lebensmittel und Getränke -Jeder Dritte rechnet 2023 hier mit mehr

Ausgaben





Hohe Preise, Entlassungen, ungewisse Zukunft. Ganze 37 Prozent der Verbraucherin Deutschland befürchten, dass sich ihre Finanzen 2023 verschlechtern. Während28 Prozent von einer mäßigen Verschlechterung ausgehen, rechnen laut deraktuellen Simon-Kucher Uncertainty-Studie neun Prozent sogar mit einerdrastischen Zuspitzung ihrer finanziellen Situation.Ob ihre negative Prognose auch Realität wird? 58 Prozent der Konsumenten, dievon schlechteren Finanzen ausgehen, sind sich nicht sicher. "Pandemie, Krieg,Inflation - all das hat die Konsumenten geprägt. Auch ohne konkreteAnhaltspunkte sind die Verbraucher aktuell eher noch pessimistisch", erklärtBjörn Dahmen, Partner in der Consumer Goods & Retail Practice von Simon-Kucher.Verbraucher treten auf die KonsumbremseGrund genug, um beim Konsum weiterhin Vorsicht walten zu lassen. 44 Prozent derKonsumenten gehen davon aus, dass sie 2023 seltener einkaufen werden. 45 Prozentglauben, dass ihre Einkäufe zudem kleiner ausfallen. "Auch wenn die großeRezession vorerst ausgeblieben ist - die Verbraucher stehen weiterhin auf derKonsumbremse", so Dahmen.Lebensmittel statt VergnügenMit 36 Prozent geht mehr als jeder Dritte davon aus, weniger in Konsum zuinvestieren. Gespart wird dabei nicht nur an Luxusprodukten. Auch ihr Budget fürSport, Unterhaltung, Mode und Eintrittskarten werden Verbraucher nach eigenerEinschätzung 2023 spürbar kürzen. Auffallend: Bei Lebensmitteln ist der Trendumgekehrt. Hier rechnen nur 27 Prozent mit geringeren Ausgaben, 34 Prozent mithöheren."Verbraucher sparen, wo sie können. Und Lebensmittel zählen nur bedingt zuvariablen Ausgaben", erläutert Dahmen. "Wer wenig Geld hat und beim Blick aufden Kassenbon feststellt, dass der Wocheneinkauf immer teurer wird, versucht