Vonovia verkauft Anteil an Immobilienportfolio - Aktie legt deutlich zu

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern Vonovia beschafft sich Geld mit dem Verkauf einer Beteiligung an einem Immobilienportfolio. Das Unternehmen werde die Minderheitsbeteiligung an ihrem Südewo-Portfolio für eine Milliarde Euro veräußern, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Bochum mit. Käufer sei eine von Apollo verwaltete Gesellschaft. Das Geld stamme von Versicherungsunternehmen und anderen langfristigen Investoren. Die Transaktion bewerte das Südewo-Portfolio mit 3,3 Milliarden Euro. Darin seien Schulden und Barmittel nicht mit eingerechnet. Dies bedeute einen Abschlag von weniger als 5 Prozent auf die Bewertung der Südewo zum 31. Dezember 2022.

Am Aktienmarkt kam die Neuigkeit sehr gut an. Die Aktie legte am späten Vormittag als Dax-Spitzenreiter um 4,3 Prozent auf 19,37 Euro zu. Ein Händler sagte, der Verkauf gehe in die richtige Richtung. Wie die Papiere aller Immobilienunternehmen hat auch die Aktie von Vonovia wegen steigender Zinsen deutlich an Wert verloren. Seit dem Jahreswechsel sank der Kurs um knapp 12 Prozent und in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 40 Prozent.