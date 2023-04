Wirtschaft Auch dritte Verhandlungsrunde von Bahn und EVG bringt kein Ergebnis

Fulda (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist es auch in der dritten Verhandlungsrunde zu keiner Einigung gekommen. Das teilte die Bahn am Mittwoch mit.



Demnach soll der nächste Verhandlungstermin erst Ende Mai stattfinden. Außerdem habe die EVG bereits weitere Termine für Juli und September angefragt, so die Bahn. Die Gewerkschaft äußerte sich zunächst nicht dazu.