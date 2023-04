Viessmann spürt die passende Gelegenheit

In den USA hingegen toben sich die Investoren in der laufenden Berichtssaison aus. Die Aktie des Internetriesen Alphabet zog nachbörslich um drei Prozent an, nachdem die Google-Mutter die Erwartungen deutlich übertroffen konnte. Auch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 70 Milliarden Dollar sorgt für Kursfantasie. Ebenfalls überzeugen konnte Microsoft, die Aktie sprang um fast zehn Prozent nach oben. Ein Quartalsgewinn von 18 Milliarden Dollar und damit neun Prozent mehr als im Vorjahr waren ebenfalls deutlich mehr als erwartet. Beide Unternehmen wollen die Gewinne aus dem Kerngeschäft nun verstärkt in das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz investieren.

Eine 12 Milliarden Euro schwere Akquisition findet derzeit in Deutschland abseits des Börsenparketts statt. Der Heizungsbauer Viessmann verkauft sein Geschäft mit Wärmepumpen in die USA an Carrier Global. Der Verkauf eines deutschen Unternehmens ist zunächst nichts Besonderes, der Zeitpunkt allerdings schon. Denn durch die beschlossene Wärmewende der Bundesregierung lässt gerade dieser Geschäftsbereich deutliche Umsätze in den nächsten Jahren erwarten. Entweder war das Angebot der Amerikaner so gut oder Viessmann kann die steigende Nachfrage nicht allein bewältigen. Das Unternehmen erwartet für die Sparte einen Umsatz von vier Milliarden Euro allein im laufenden Jahr. Sollte man die gesamte Nachfrage bedienen können, dürfte sich die Investition der Amerikaner schnell amortisieren.