Unternehmensinterne Glückmacher Viele Unternehmen verschenken Erfolgsfaktor Glück - und damit Gewinn

Hamburg (ots) - Glück durch Problemlösung: Herausforderungen im Arbeitsalltag

motivieren viele Menschen - mehr als sie frustrieren. Das ist eine zentrale

Erkenntnis der von Starlab durchgeführten Befragung mit mehr als 500

Teilnehmern. "Trotz der enormen Arbeitsintensität, anhaltenden Krisen sowie den

Abstrichen in der Materialverfügbarkeit ist die Stimmung in der Laborbranche gut

bis sehr gut", sagt Ambos und verweist auf weitere Herausforderungen wie die

Inflation und Lieferschwierigkeiten, die viele Branchen und Unternehmen

betreffen.



69 Prozent bezeichnen sich in ihrem Arbeitsalltag demnach als glücklich. Bezogen

auf den Beruf liegt die Glückzustimmung sogar bei 77 Prozent. "Die sehr

positiven Zahlen haben uns angesichts der enormen Arbeitsbelastung überrascht.

Sie zeigen jedoch auch, dass viele Mitarbeiter die Herausforderungen nicht

zwangsläufig als frustrierende Probleme wahrnehmen. Die Problemlösung kann sehr

motivierend wirken. Das wiederum macht Mitarbeiter mehrheitlich glücklich",

konstatiert der Starlab-CEO Ambos. Für ihn sind die Ergebnisse Motivation und

Blaupause für einen gesamtdeutschen Konjunkturkatalysator.