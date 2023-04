BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeswirtschaftsministerium will nach den Worten von Staatssekretär Patrick Graichen in der kommenden Woche ein Konzept für einen Industriestrompreis vorstellen. Die nicht energieintensiven Branchen könnten aus seiner Sicht mit den aktuellen Preisen leben, sagte Graichen am Mittwoch bei einer Veranstaltung der IG Metall in Berlin. "Die energieintensiven nicht." Diese bräuchten einen Preis in einer Größenordnung von 5 oder 6 Cent pro Kilowattstunde.

Es gehe darum, der Industrie möglichst kostengünstigen Strom zur Verfügung zu stellen und ohne Netzentgelte oder zusätzliche Aufschläge, Gebühren oder Abgaben etwa in Industriegebiete zu bringen, sagte Graichen. Es gehe um einen Strompreis für die Industrie, "der im internationalen Wettbewerb akzeptabel ist".