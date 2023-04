Trusted Brand Studie 2023 Diesen Marken vertrauen die Menschen in Deutschland / Markenstudie im Auftrag von Reader's Digest

Stuttgart (ots) - Bekannte Marken vermitteln den Verbrauchern auch 2023

Sicherheit. Das bestätigt die im Auftrag der Zeitschrift Reader's Digest

jährlich durchgeführte Studie "Trusted Brand". Bei den meistgenannten Marken in

den 20 Produktkategorien haben sich fast alle Vorjahressieger erneut

durchgesetzt. "Der Krieg am Ostrand Europas und mögliche Engpässe in der

Energieversorgung haben zu Sorgen um die Zukunft geführt", erklärt Andreas Karl,

Geschäftsführer von Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH. "Die

Konsumentinnen und Konsumenten suchen deshalb umso mehr klare

Orientierungspunkte und vertrauen bewährten Marken."



Die "Most Trusted Brands" 2023 sind: Abtei, Allianz, Aspirin, Bosch, C&A, Edeka,

Frosch, Gerolsteiner, Hohes C, Nestlé, Nike, Nivea, Persil, Rügenwalder Mühle,

Samsung, Sparkasse, Teekanne, Volkswagen, Weight Watchers, Wick. Viele dieser

Marken haben bereits in den Vorjahren überzeugt, bei den Nahrungsmitteln

allerdings überholte Nestlé dieses Jahr Dr. Oetker. In den beiden 2023 neu

eingeführten Kategorien Schuhe (256 genannte Marken) und Saft (204 genannte

Marken) setzten sich Nike und Hohes C durch. Insgesamt nannten die Befragten

über die 20 Produktategorien hinweg 3497 Marken, die meisten (405) in der

Kategorie Bekleidung.