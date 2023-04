Bertelsmann wird Übernahmeangebot für Anteile an Majorel von Teleperformance annehmen (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Teleperformance übernimmt globalen CX-Dienstleister Majorel für 3 Mrd. Euro

- Majorel-Umsatz seit Gründung 2019 auf 2,1 Mrd. Euro nahezu verdoppelt

- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Eine fantastische unternehmerische

Erfolgsgeschichte"



Bertelsmann wird das geplante Übernahmeangebot für seine Anteile in Höhe von

39,5 Prozent am globalen Customer-Experience-Unternehmen Majorel des

französischen Unternehmens Teleperformance annehmen. Teleperformance hat heute

mitgeteilt, alle Aktien an Majorel zu einer Bewertung von 30 Euro pro Aktie

erwerben zu wollen. Auch die Saham Group, Mitgründer und -gesellschafter von

Majorel, wird für ihre Anteile das Übernahmeangebot von Teleperformance

akzeptieren. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro. Die

bisherigen Gesellschafter von Majorel erhalten insgesamt zwei Milliarden Euro in

bar und eine Milliarde Euro in Teleperformance-Aktien. Die Transaktion steht

unter dem Vorbehalt der regulatorischen Freigabe.