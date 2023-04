Frühjahrsprognose Osteuropa wächst stärker als die Eurozone - ANHANG

Wien (ots) - Zarte Erholung, Abwärtsrisiken bleiben; Ukraine resilienter als

gedacht (BIP-Prognose 2023: 1,6%); Russland-Sanktionen wirken langsam

(BIP-Prognose 2023: 0,0%); hohe Inflation in der Region



Die meisten Volkswirtschaften der 23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas

(MOSOE) dürften den ökonomischen Schock durch den Ukraine-Krieg zum größten Teil

bereits verdaut haben. Obwohl sich die Wirtschaftstätigkeit gegenüber dem

Vorjahr, das neben dem Krieg nicht zuletzt auch von den Nachholeffekten im Zuge

der Erholung von der Corona-Pandemie geprägt war, deutlich abgeschwächt hat,

werden fast alle von ihnen auch 2023 wachsen. Das geht aus der neuen

Frühjahrsprognose des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche

(wiiw) hervor. "Die schlimmsten Befürchtungen haben sich also nicht

bewahrheitet. Trotz der hartnäckig hohen Inflation, die die Haushalte und

Unternehmen belastet, hellt sich die Stimmung in der Region langsam auf" ,

konstatiert Olga Pindyuk, Ökonomin am wiiw und Hauptautorin der

Frühjahrsprognose. "Das hat auch damit zu tun, dass alle Indikatoren

mittlerweile auf eine langsame Erholung der Eurozone und ihrer stärksten

Ökonomie Deutschland hindeuten" , so Pindyuk.