Deutsche Umwelthilfe warnt vor Einwegplastik-Kampagne von Lidl Discounter verschweigt in Werbespots und auf Plakaten nachteilige Ökobilanzergebnisse und vergleicht 'Äpfel mit Birnen'

Berlin (ots) -



- Ökobilanzstudie macht verzerrenden Vergleich zwischen Einweg und Mehrweg -

Lidl verheimlicht in seinen Werbespots und auf Plakaten negative Resultate

- Einen geschlossenen und sich selbst erhaltenden 100-Prozent-Recyclingkreislauf

von Lidls Einweg-Plastikflaschen gibt es nicht

- DUH fordert von Bundesumweltministerin Lemke den sofortigen Schutz des

attackierten, umweltfreundlichen Mehrwegsystems durch eine Zusatzabgabe auf

Einweg



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnt vor einer aktuell laufenden

Einwegplastik-Kampagne des Discounters Lidl. Der Konzern bewirbt mit immensem

Aufwand eine behauptete Umweltfreundlichkeit seiner Einweg-Flaschen aus Plastik.

Grundlage der Werbeaktion ist eine Ökobilanzstudie, die der Discounter beim

ifeu-Institut in Auftrag gegeben hat. Nach Einschätzung des Umwelt- und

Verbraucherverbandes werden dabei allerdings "Äpfel mit Birnen" verglichen. Lidl

vergleicht sein eigenes spezifisches Einwegplastik-System nicht mit dem eines

spezifischen Mehrweg-Abfüllers, sondern stellt diesem Marktdurchschnittsdaten

von Mehrweg gegenüber. Dabei werden für das Lidl-System neue technische Daten

aus dem Jahr 2021/22 und für Mehrweg Zahlen verwendet, die teils vor mehr als

zehn Jahren erhoben worden sind. Darüber hinaus verschweigt der Discounter in

seinen Werbespots und auf Plakaten, dass die 0,5 Liter

Lidl-Einweg-Plastikflasche aus 100%-Recyclingmaterial ökobilanziell schlechter

als Mehrweg abgeschnitten hat.