Düsseldorf (ots) - In diesem Jahr prämiert die Stiftung Deutscher

Nachhaltigkeitspreis e.V. erstmals die Vorreiter der Nachhaltigkeit in 100

Branchen der deutschen Wirtschaft. Partner sind u.a. der DIHK und das

Bundesumweltministerium. Der neue Wettbewerb basiert auf der bisher

umfassendsten KI-unterstützten Recherche öffentlich verfügbarer Daten zur

Nachhaltigkeit. Außerdem können sich Unternehmen ab sofort online bewerben. Die

Preise werden am 23. November 2023 in Düsseldorf verliehen.



"Die Herausforderungen von Klimawandel, Ressourcenmangel und Artenschwund

verschärfen sich. Parallel wachsen aber auch die Kompetenzen der nachhaltigen

Wirtschaft in Deutschland." sagt der Initiator des Preises, Stefan

Schulze-Hausmann. "Die Prämierung der Vorreiter soll zeigen, wie praktische

Transformation geht und die besten Konzepte aus allen Branchen in die Breite

tragen."





Recherchen und Bewerbungen.Das Berliner Start-up score4more stellt die digitale Architektur für dieKI-unterstützten Recherchen über alle Branchen und die daraus hervorgehendenNachhaltigkeitsprofile von Tausenden Unternehmen zur Verfügung. Sie basieren auföffentlich zugänglichen Daten aus Nachhaltigkeitsberichten, Ratings und Indices.Daneben können sich Unternehmen jeder Größe ab sofort bis zum 19. Mai 2023online mit ihren Nachhaltigkeitsprofilen bewerben.Fachjurys entscheiden.Das eigens entwickelte Scoring-System zeigt in jeder der 100 Branchen dieUnternehmen mit den wirksamsten Beiträgen in den fünf TransformationsfeldernKlima, Ressourcen, Natur, Gesellschaft und Lieferkette. Prof. Dr. StefanSchaltegger (Centre for Sustainable Management der Universität Lüneburg)begleitet den Prozess. 100 Fachjurys - besetzt mit Expert:innen aus Verbänden,Forschung, Zivilgesellschaft und spezialisierten Beratungen - legen dasSpitzenfeld, die Vorreiter in jeder Branche, fest. Unter allen Siegern ermitteltder Assessmentpartner PwC Deutschland sektorübergreifend die Besten in den fünfTransformationsfeldern. Die Jury des DNP für Unternehmen bestimmt die Sieger.Momentaufnahme der Transformation.Am 23. November 2023 zeichnet der DNP in Düsseldorf im Rahmen des 16. DeutschenNachhaltigkeitstages das "große Bild", eine hochdifferenzierte Momentaufnahmeder Transformation in der deutschen Wirtschaft. Die Köpfe der 100 Branchensiegernehmen ihre Auszeichnungen entgegen. Zu Gast: Spitzenpolitik, prominenteLaudator:innen, Ehrengäste aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie rund 100Medienvertreter:innen.Weitere Informationen unter: https://www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmenDAS NACHHALTIGKEITSBUCH.Zum Wettbewerbsstart erscheint DAS NACHHALTIGKEITSBUCH 2023. Darin kommen -erstmalig in dieser Form und Zusammenstellung - Gewinner der Wettbewerbe aus 15Jahren ebenso zu Wort wie prominente Fürsprecher:innen der Nachhaltigkeit undpolitische Spitzenakteur:innen. Bilder von den Veranstaltungen und überAugmented Reality integrierte Filme führen Transformation vor Augen. DASNACHHALTIGKEITSBUCH liefert Orientierung über die Meilensteine derNachhaltigkeit, wichtige Zusammenhänge, große Perspektiven und praktischeLösungen für das nachhaltige Wirtschaften. Es ist für EUR 16,00 + MwSt. undVersandkosten über die Homepage des DNP erhältlich.Weitere Informationen unter http://www.nachhaltigkeitspreis.de .Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung fürSpitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mitacht Wettbewerben (darunter der Next Economy Award für "grüne Gründer:innen"),über 1.200 Bewerbern und 2.000 Gästen zu den Veranstaltungen ist der Preis dergrößte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der StiftungDeutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung,kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichenOrganisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen für die Verleihung ist derDeutsche Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf, die meistbesuchte jährlicheKommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger EntwicklungPressekontakt:Anne Noe, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, +49 211 5504 5511,mailto:presse@nachhaltigkeitspreis.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/70289/5494693OTS: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis