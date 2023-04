Verisure gewinnt prestigeträchtigen Red Dot Design Award 2023 / Der ausgezeichnete Videodetektor verfügt über Bewegungsmelder und Sicherheitskamera (FOTO)

Ratingen (ots) - Verisure (https://www.verisure.de) hat den renommierten Red Dot

Design Award 2023 für seinen innovativen Videodetektor gewonnen. Der Anbieter

von überwachten Sicherheitslösungen für Privathaushalte und KMUs, der in Europa

bereits Markführer ist und auch in Lateinamerika wächst, erhielt die

Auszeichnung, mit der die besten Produkte in Bezug auf Design, Funktionalität

und Innovation gewürdigt werden. Der Red Dot Design Award ist einer der

renommiertesten internationalen Designwettbewerbe, dessen Jury aus führenden

Designexperten aus der ganzen Welt besteht.



Der GuardVision(TM) Videodetektor verfügt über eine Sicherheitskamera, die auch

bei Dunkelheit Bilder in HD-Qualität liefert. Die Nutzer*innen des Verisure

Alarmsystems können damit jederzeit am Smartphone sehen, ob Zuhause, im Geschäft

oder Büro alles in Ordnung ist. Der integrierte Bewegungsmelder, der dank

KI-Technologie Fehlalarme minimiert, alarmiert bei unerwünschten Eindringlingen

auch die Fachkräfte in der Notruf- und Serviceleitstelle von Verisure. Diese

haben im Alarmfall ebenfalls Zugriff auf die Bilder, um die Situation zu

überprüfen und notfalls Polizei uns Rettungskräfte herbeizurufen.