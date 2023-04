Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Solides Jahresergebnis 2022. Kooperationen und neue Vertriebsansätze tragen zur mittelfristig erwarteten hohen Wachstumsdynamik bei.

Die EasyMotionSkin Tec AG hat einen Proforma-Jahresabschluss für die börsennotierte Muttergesellschaft EasyMotionSkin Tec AG und die Tochtergesellschaft EasyMotionSkin Tec GmbH veröffentlicht. Dabei gibt es keine Vergleichszahlen zum Vorjahr, da die EMS GmbH aufgrund einer Kaufrückabwicklung nicht mehr berücksichtigt wurde. Im Geschäftsjahr 2021 wurde laut dem Management ein Außenumsatz von rund 4,70 Mio. EUR erzielt. Damit stiegen die Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 um 110,4% auf 9,89 Mio. EUR, wovon der größte Teil des Umsatzes aus dem B2C-Bereich stammt. Eine TV-Dokumentation über den 'Power Suit' zur Astronautenausbildung auf der ISS trug ebenfalls deutlich zur Bekanntheitssteigerung bei.



Das Unternehmen und auch die gesamte Branche wurden von Kostensteigerungen getroffen. Die Kostensteigerungen wurden primär durch die Inflation und Unterbrechungen in der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie verursacht. Insbesondere die Knappheit von Chips führte zu Produktionsengpässen und Kostensteigerungen. Das Unternehmen investierte darüber hinaus weiterhin umfangreich in Marketing, um seine Marke zu stärken. Dennoch konnte ein positives EBITDA in Höhe von 0,77 Mio. EUR erzielt werden und ein Nettoergebnis von 0,35 Mio. EUR.

Das Unternehmen plant, seine traditionelle Verkaufsstrategie um ein Miet- und Abonnementmodell zu erweitern. Der Übergang zu einem Abonnementmodell kann zu einem vorübergehenden Rückgang der Umsatzerlöse führen, aber langfristig zu einem nachhaltigen Umsatzwachstum führen. Wir erwarten insgesamt Umsatzverschiebungen von einem Jahr und prognostizieren Umsatzerlöse in Höhe von 10,02 Mio. EUR für das Jahr 2023, 22,11 Mio. EUR für das Jahr 2024 und 28,00 Mio. EUR für das Jahr 2025. EasyMotionSkin plant auch, den Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement anzugehen. Hier sehen wir viel Potenzial, da ein effektives Gesundheitsmanagement viele Vorteile für Mitarbeiter bieten kann. Zudem wurde in einer neuen Studie gezeigt, dass EMS-Training bei Rückenschmerzen eine effektive Maßnahme im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein kann.

Wir erwarten, dass das EBITDA im Jahr 2023 bei 1,16 Mio. EUR liegen wird und durch Skalierungseffekte bis 2025 auf 5,07 Mio. EUR steigen wird. Allerdings werden die hohen Marketingaufwendungen das Ergebnis beeinträchtigen. Wir prognostizieren einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,73 Mio. EUR im Jahr 2023, in Höhe von 2,26 Mio. EUR im Jahr 2024 und in Höhe von 3,25 Mio. EUR im Jahr 2025.



Wir haben unserer Bewertungsmodell und unsere Prognosen auf EUR (bisher: CHF) umgestellt, da die Proforma-Konsolidierung in EUR erfolgte. Auf Basis des DCF-Modells passen wir unser Kursziel auf 15,50 EUR an (bisher: 20,00 CHF / 20,32 EUR). Der Grund für das reduzierte Kursziel ist der angestiegene risikolose Zinssatz und die angepasste Prognose. Vor dem Hintergrund des Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

