Herbolzheim (ots) - Lionel Bruder ist der Gründer und Geschäftsführer derMarketing-Agentur Alphabrothers. Gemeinsam mit seinem Team hat er es sich zurAufgabe gemacht, Onlinehändler beim Aufbau und der Optimierung ihrer Shops zuunterstützen und ständig steigende Umsätze zu generieren. Dabei heben sie nichtnur mit modernen Abwicklungssystemen, Responsive Design und automatisierterKundenkommunikation die Onlineshops ihrer Kunden auf ein neues Level, sondernsorgen über gezieltes Social-Media-Marketing auch für einen nachhaltigen Zustromneuer Kaufinteressenten. Wie Onlinehändler mit Kampagnen auf den sozialen Mediendie eigene Zielgruppe erreichen und ihre Umsätze steigern, erfahren Sie imFolgenden.Das Wachstum im Bereich E-Commerce ist nicht aufzuhalten: Schnelle Lieferungen,einfache Bestellvorgänge und die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten machenOnlineshops bei den Kunden immer beliebter und führen zu hohen Wachstumsrateninnerhalb der Branche. Doch die Konkurrenz schläft nicht - täglich entstehenneue Onlineshops, die den Wettbewerb im Onlinegeschäft immer weitervorantreiben. Noch nie war es daher für Onlinehändler so wichtig, aus der Masseder Anbieter herauszustechen und ihre jeweilige Nische möglichst zu dominieren,erklärt Lionel Bruder. Mit den klassischen Werbemaßnahmen in Printmedien undFernsehen lassen sich die Kunden jedoch immer weniger erreichen. Und auch dieWerbung auf Google ist dabei meist wenig erfolgversprechend, denn dieSuchmaschine ist darauf angewiesen, dass die Kunden dort überhaupt aktiv unddirekt nach einem Produkt suchen. "Wer sich in 2023 als Shopbetreiberzuverlässig vom Wettbewerb abheben und planbar höhere Umsätze generieren will,muss sich von derlei Strategien lösen - ohne Social-Media-Marketing habenOnlineshops schlichtweg keine Chance mehr, auf Dauer zu bestehen", sagt LionelBruder von den Alphabrothers."Die meisten Shopbetreiber haben bereits von Social-Media-Marketing gehört undwissen, dass es die Lösung ihrer Probleme ist. Allerdings verfügen siegrößtenteils nicht über das nötige Know-how, um es erfolgreich in die Tatumzusetzen - genau dabei greifen wir ihnen unter die Arme", sagt der Experte fürE-Commerce und Online-Shop-Optimierung sowie Onlineshop-Entwicklung. LionelBruder hat mit seiner Agentur Alphabrothers schon vielen Onlinehändlern dabeigeholfen, mit ansprechenden Inhalten, modernen Nutzerinterfaces und einerKombination verschiedener Maßnahmen auf Social Media steigende Umsätze zugenerieren. Während seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit den verschiedenstenShopbetreibern hat er bewährte Strategien entwickelt, um das volle Potenzial von