Wall Street rät zu verkaufen – wann kommt die nächste große Kaufgelegenheit?

"Die Geldpolitik wurde so stark gestrafft wie seit 40 Jahren nicht mehr, was zu einer drastischen Verschlechterung der Kredit- und Währungsbedingungen führt", so Milla Savova, BofA-Strategin. "Wir gehen davon aus, dass dies in den kommenden Monaten zu rezessiven Wachstumsbedingungen führen wird."

Die BofA-Strategen rechnen mit weiterem Gegenwind aufgrund herabgestufter Gewinnprognosen. Ihr Jahresendziel für den Stoxx 600 Europe hat die Wall Street-Bank im vergangenen Monat bereits von 430 auf 410 Punkte gesenkt. Das entspricht einem Abwärtstrend von etwa zwölf Prozent.

Nach Ansicht von Savova und ihrem Team dürfte der Tiefpunkt für Aktien zu Beginn des vierten Quartals erreicht sein. Dann rechnen die Strategen mit dem Ende des derzeitigen Konjunkturzyklus und einem Crash des Referenzindex auf bis zu 365 Punkte.

"Wir glauben, dass dies die nächste große Kaufgelegenheit für Aktienanleger sein wird – wenn die Wachstumsdynamik als Reaktion auf die nachlassende Belastung durch die aggressive Straffung der Geldpolitik wieder anzieht", so Savova.

Europäische Aktien haben die Bankenkrise bisher gut überstanden. Der Stoxx 600 kletterte in diesem Monat auf den höchsten Stand seit Februar 2022. Konjunkturdaten verschlechtern sich allerdings weiter und die Inflation ist weiterhin zu hoch, als dass die Europäische Zentralbank die Zinsen bereits senken könnte.

Auch die Earnings Season verläuft überraschend positiv. JPMorgan-Strategen sind jedoch der Meinung, dass dies nicht als Signal für eine stärkere Aktienentwicklung gewertet werden sollte. Niedrige Gewinnerwartungen seien für die Unternehmen leicht zu übertreffen gewesen. Zusätzlich seien die Zahlen auch durch eine bessere Wirtschaftstätigkeit als im ersten Quartal 2022 begünstigt worden.

"Die Frage ist, ob die Aktien nach einer bereits starken Rallye noch viel weiter steigen werden", so Analyst Mislav Matejka in einer Notiz. "Wir raten dazu, jede Stärke aufgrund positiver Ergebnisse im ersten Quartal als gutes Niveau zu nutzen, um von dort aus zu reduzieren."

Der STOXX Europe 600 EUR (Price) wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 462,9PKT gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion