FRANKFURT (dpa-AFX) - Mangelnde Zuversicht der Anleger wegen der Probleme in Teilen der US-Bankenlandschaft hat den Dax am Mittwoch belastet. Unerwartet gute Quartalsberichte von Microsoft und Alphabet aus dem US-Technologiesektor reichten nicht aus, um die Indizes hierzulande in positives Terrain zu hieven. In den USA zeichnet sich an der technologielastigen Nasdaq-Börse eine klare Erholung von den jüngsten Verlusten ab, nicht aber bei den Standardwerten.

Nach den schlechten Nachrichten der kriselnden US-Regionalbank First Republic , die am Vorabend in New York die Kurse belasteten, bleibt die konjunkturelle Zuversicht gedämpft. Der Dax verlor zur Mittagszeit 0,62 Prozent auf 15 773,60 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank um 0,68 Prozent auf 27 359,73 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,9 Prozent tiefer.