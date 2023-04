Berlin (ots) - Ob bei Kundengesprächen, Lieferantenabsprachen oder Fachvorträgen

- wer Fremdsprachen spricht, ist in der Arbeitswelt klar im Vorteil.

Entsprechende Kenntnisse sind daher nicht nur in global aufgestellten Konzernen,

sondern auch in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) von unschätzbarem Wert.

Englisch ist als Weltsprache dabei mit Abstand am wichtigsten. Für den aktuellen

BAP Job-Navigator hat die Personalmarktforschung index Research analysiert, in

wie vielen Stellenangeboten im März 2023 Englischkenntnisse gefordert wurden und

welche weiteren Sprachen am deutschen Stellenmarkt gefragt sind.



Englischkenntnisse werden bei jedem fünften Job verlangt





Insgesamt läuft das Recruiting trotz der wirtschaftlich schwierigen Lageweiterhin auf Hochtouren. Im März 2023 schrieben deutschlandweit fast 258.000Unternehmen über 1,9 Millionen Positionen aus. Im Anzeigentext der Jobangebotenehmen Fremdsprachenkenntnisse dabei einen wichtigen Platz ein, allen vorangutes bis verhandlungssicheres Englisch. So nannten Arbeitgeber im März in rund427.000 öffentlich ausgeschriebenen Jobs Englischkenntnisse als Voraussetzung,das entspricht mehr als einem Fünftel aller Stellenangebote. Ungefähr einDrittel dieser Unternehmen forderten sogar fortgeschrittene Kenntnisse, umverhandlungssicher im Job auf Englisch kommunizieren zu können.Gute Englischkenntnisse in der IT und der Forschung besonders wichtigDoch nicht in allen Berufsfeldern sind Englischkenntnisse gleichermaßenrelevant. Am wichtigsten war Arbeitgebern im März 2023 ein gutes Englisch beiInformatikerinnen und Informatikern. In über 81.000 Stellenangeboten - und damit54,1 Prozent aller IT-Jobs - standen englische Sprachfertigkeiten imAnforderungsprofil. In 50,8 Prozent aller Jobangebote im Bereich Forschung undEntwicklung wurden ebenfalls Englischkenntnisse erwartet. Schließlich müssenWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oftmals in englischsprachigenFachmagazinen publizieren und Vorträge auf internationalen Fachkonferenzenhalten.Auch in Jobangeboten für Fachkräfte im Einkauf (47,2 Prozent), Marketing (46,5Prozent) und Consulting (46,2 Prozent) standen englische Sprachkenntnisseüberdurchschnittlich häufig im Anzeigentext. In Stellenausschreibungen fürArbeitskräfte in Transport und Logistik (11,3 Prozent), Beschäftigte im Bau undHandwerk (5,3 Prozent) sowie für Gesundheits- und Pflegekräfte (3,4 Prozent)spielten Englischkenntnisse hingegen kaum eine Rolle.Jobs mit erforderlichen Englischkenntnissen sind regional ungleich verteiltIm Bundesländervergleich erwähnten Arbeitgeber in Hamburg in 38 Prozent allerStellenangebote Englischkenntnisse. Damit ist die Hansestadt der