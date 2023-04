Pionier einer nachhaltigen Finanzbranche Pangaea Life gewinnt ersten Platz auf ESG Transformation Award 2023 (FOTO)

München (ots) - Ein Preis, der Vorreiter des nachhaltigen Wandels sichtbar

macht: Auf Basis wissenschaftlicher, unabhängiger und transparenter Indikatoren

prämiert eine prominent besetzte Jury besonders wirkungsvolle ESG-Initiativen

der Finanzbranche. Am gestrigen 25. April 2023 kürten die Initiatoren in der

Finanzmetropole Frankfurt die Gewinner: In der Kategorie Impact Investing wird

Pangaea Life mit dem ersten Platz als Branchenvorbild ausgezeichnet. Die

nachhaltige Marke der Bayerischen demonstriert damit erneut den Nutzen blauer

Investitionen.



Die Wirkung nachhaltiger Projekte ist in der Finanzbranche nicht immer leicht zu

messen. Mit dem "ESG Transformation Award" verfolgt die hochkarätig mit

Fachexpertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis besetzten Jury das

Ziel, die eingereichten Projekte anhand harter, belegbarer Fakten genau unter

die Lupe zu nehmen. Dabei bewerteten die Experten kritisch die Plausibilität,

Nachvollziehbarkeit und Berücksichtigung aller wesentlichen ESG-Aspekte der

Nominierten. Als Sieger in der Kategorie Impact Investing demonstriert Pangaea

Life erneut, dass die Marke den nachhaltigen Wandel in der Finanzbranche

maßgeblich mitgestaltet.