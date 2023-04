FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs leicht zugelegt. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 135,40 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,34 Prozent.

Konjunkturdaten wurden am Anleihemarkt eher zur Kenntnis genommen, als dass sie die Kurse bewegten. In Deutschland und Frankreich, den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, hellte sich die Verbraucherstimmung jeweils auf. In beiden Ländern liegen die Indikatoren aber auf niedrigem Niveau. Die anhaltend hohe Inflation sorgt für Belastung, während die zuletzt rückläufigen Energiepreise die Stimmung etwas aufhellten.