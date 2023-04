Tech-Branche will mehr Frauen gewinnen (FOTO)

Berlin (ots) -



- Nur 15 Prozent Frauenanteil in ITK-Unternehmen

- 31 Prozent der Unternehmen haben Ziele für Frauenanteile verankert, 19 Prozent

planen dies konkret

- Große Hürden liegen beim Quer- und Wiedereinstieg

- Am 27. April ist Girls' Day



Programmiererin, Fachinformatikerin oder IT-System-Elektronikerin - weibliche

Berufsbezeichnungen sind in der Tech-Branche noch immer die Ausnahme. Denn unter

IT-Fachkräften in IT- und Telekommunikationsunternehmen ist nur jede zwanzigste

(5 Prozent) eine Frau. Der Frauenanteil der Belegschaft in der ITK-Branche

insgesamt liegt 2023 mit durchschnittlich 15 Prozent in etwa auf Vorjahresniveau

(14 Prozent). Dabei sind die großen Unternehmen ab 500 Beschäftigten etwas

weiter. Während bei ihnen im Durchschnitt jede vierte Position (26 Prozent) mit

einer Frau besetzt ist, liegt der Anteil in mittleren Unternehmen (50 bis 499

Beschäftigte) bei 16 Prozent und in kleinen Unternehmen mit 10 bis 49

Beschäftigten bei nur 14Prozent. In jedem fünften kleinen Unternehmen (20

Prozent) findet sich sogar keine einzige Frau in der Belegschaft. Das sind

Ergebnisse einer Befragung des Digitalverbands Bitkom, für die mehr als 500

ITK-Unternehmen repräsentativ befragt wurden.