Köln (ots) -- Mehrtägige Medienveranstaltung unter dem Motto: "Lust am Abenteuer -Adventurous Spirit meets Bikes" mit Ford-Baureihen wie Ranger Raptor, Bronco,Tourneo Connect und Mustang Mach-E- Ford setzte das Off Road-Event mit Abenteuer-Charakter in Kooperation mitrenommierten Partnern wie Stevens (Fahrräder), Thule (Fahrradträger) und Sonax(Reinigungsmittel) um- Ford Marketing-Direktor: "Die Integration von Trekking- und Mountain-Bikes ineine Ford-Produktveranstaltung verstärkt das Erlebnis unserer neueMarkenpositionierung und steht vor allem für die vielfältigen Formen,Outdoor-Abenteuer zu entdecken"- Die Zukunft ist elektrisch: Ford wird ab 2026 in jeder Pkw-Baureihe mindestensein Plug-in-Hybrid- oder ein vollelektrisches Modell im Angebot haben, ab 2030wird das Pkw-Angebot nur noch aus vollelektrisch angetriebenen FahrzeugenbestehenFord entwickelt sich derzeit in Europa von einer Pkw-Volumenmarke zumLifestyle-Anbieter, der sich ausdrücklich zu seiner amerikanischen Herkunftbekennt. "Unsere Wurzeln liegen in den USA und wir sind heute der größteverbliebene amerikanische Hersteller auf europäischem Boden. Bei Amerika denktman positiv an den 'Adventurous Spirit', also an Freiheit, Abenteuer, Outdoor.Daher werden wir künftig pointierter auftreten. Wir liefern das, was nur Fordliefern kann: Fahrzeuge, die dieses Freiheits- und Lebensgefühl auf und abseitsder Straße vermitteln", sagte Olaf Hansen, Direktor Marketing der Ford-WerkeGmbH, bei einer mehrtägigen Medien-Veranstaltung in Freiburg/Breisgau. Sie standunter dem Motto "Lust am Abenteuer - Adventurous Spirit meets Bikes".Es handelte sich dabei um ein Off Road-Event mit Abenteuer-Charakter, das Fordin Kooperation mit renommierten Partnern umsetzte:- der Hamburger Fahrrad-Hersteller Stevens stellte unterschiedliche Fahrräderzur Verfügung - vom Trekking Bike bis zum Mountain Bike mit E-Antrieb,- das schwedische Unternehmen Thule lieferte die Fahrrad-Heckträgersysteme fürden Transport der Bikes. Die Trägersysteme dieses Unternehmens sind auch überdas offizielle Ford-Zubehörprogramm lieferbar,- Sonax aus Neuburg an der Donau kümmerte sich um die Pflege- undReinigungsmittel für die Fahrräder,- und Ford präsentierte seine "Abenteurer" Bronco und Ranger Raptor, aber auchden praktischen Tourneo Connect sowie die vollelektrischen E-Transit undMustang Mach-E.Die Journalisten vor Ort waren eingeladen, mit den Fahrzeugen, die die Bikestransportieren, zum Ausgangsort der Bike-Touren zu fahren. Von dort ging es