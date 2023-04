Neue Kooperation zur besseren Technik-Ausbildung für Mädchen in Afrika

Berlin (ots) - Entwicklungsministerium und Mittelstand vereinbaren

deutsch-afrikanische Lernplattform



Keine Wirtschaft der Welt kann es sich leisten, auf das Potenzial von Frauen und

Mädchen zu verzichten, wenn sie erfolgreich sein will. Zugleich ist die

Schaffung von neuen Jobs für die größte Jugendgeneration aller Zeiten in Afrika

entwicklungspolitische Priorität. Hier setzt die neue Kooperation von

Entwicklungsministerium (BMZ) und der Bildungsallianz des Mittelstands an. Ziel

des gemeinsamen Projekts ist es, Mädchen in Afrika eine bessere Ausbildung in

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu ermöglichen.

Über die vom BMZ beauftragte digitale Lernplattform atingi (

http://www.atingi.org ) können dazu junge Frauen virtuell computergesteuerte

Maschinen in Deutschland programmieren und fernsteuern sowie sich Lehrkräfte in

Deutschland und Afrika austauschen und kooperieren.



Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze: "Die jungen Bevölkerungen auf dem

afrikanischen Kontinent brauchen dringend Bildungs- und Berufschancen. Bildung

ist zugleich einer der stärksten Hebel, um Mädchen in Afrika den Weg in eine

bessere Zukunft zu ebnen. Und wer sich mit Mathematik, Informatik, Technik- und

Naturwissenschaften auskennt, wird gute Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt. Wir

wissen, dass starke Mädchen und Frauen zu besserer Entwicklung ganzer

Gesellschaften führen. Auch darum ist diese neue Kooperation ein

entwicklungspolitischer Gewinn."