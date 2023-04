"Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer in der Jury des Vordenker Forum

Kassel (ots) -



- Vordenker Forum vergibt Auszeichnung für Menschen, die maßgeblich an der

Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

- Monika Schnitzer: "Menschen, die kreative Ideen für unsere Zukunft entwickeln,

sind entscheidend, um unsere Gesellschaft in eine gute Zukunft zu führen."

- Heiko Hauser: "Die Jury des Vordenker Forum ist ein Kreis sehr kluger Köpfe."

- Die Aufgabe der Jury: Weltweit den klugen Kopf suchen, der Vordenker 2024

wird.



Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen"), ist

der Jury des Vordenker Forum beigetreten. Der 1963 per Gesetz gegründete

Sachverständigenrat erstellt jährlich ein wissenschaftliches Gutachten, das der

Bundesregierung übergeben wird, um diese über die wirtschaftliche Lage auf dem

Laufenden zu halten. Monika Schnitzer ist seit Oktober 2022 die Vorsitzende

dieses Gremiums, dem sie seit April 2020 angehört. Sie ist Professorin für

Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.