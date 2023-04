Else Nutrition ist ab sofort in mehr als 7.000 Filialen der größten US-Apothekenkette erhältlich

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. April 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Stolz bekannt, dass seine Else-Verkaufsschlager –‚Baby Super Cereal‘ und ‚Toddler Organic‘ – ab sofort in mehr als 7.000 Filialen der größten Apothekenkette der USA erhältlich sind. Diese beachtliche Expansion folgt auf die erfolgreiche Markteinführung von ‚Toddler Organic‘ in 1.040 Filialen im September 2022.

Elses ‚Baby Super Cereal‘ ist die Nummer Eins der beliebtesten Baby-Cerealien auf Amazon und zugleich das erste mit dem ‚Clean Label Purity Award‘ ausgezeichnete Cerealienprodukt für Babys ohne Schwermetalle in den Vereinigten Staaten. Dieses nur minimal verarbeitete Cerealienprodukt mit Clean-Label-Zertifizierung ist aus den Inhaltsstoffen der ganzen Pflanze hergestellt und enthält keine Milch, kein Soja und kein Gluten. Dafür ist es reich an essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen wie Eisen, Kalzium und Vitamin D und damit die erste Wahl für Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien sowie für Babys, die ihre ersten Mahlzeiten zu sich nehmen und bei denen jede Kalorie zählt.

Elses ‚Toddler Organic‘ ist ein Produkt mit ‚USDA Organic‘- und ‚Clean Label Project Purity‘-Zertifizierung, das sämtliche Makronährstoffe sowie über 20 lebenswichtige Vitamine und Mineralstoffe beinhaltet. Es enthält weder Gluten noch Milch, Soja oder Maissirup und auch keine gentechnisch veränderten Zusätze, ist nur minimal verarbeitet und aus den Inhaltstoffen der ganzen Pflanze hergestellt – eine gesunde und pflanzliche Clean-Label-Alternative für Eltern, die ihre Kinder vernünftig ernähren wollen.

„Wir sind begeistert, dass die größte Apothekenkette der Nation die Verfügbarkeit unserer Produkte Toddler Organic und Super Cereal nun auf noch mehr Filialen ausweitet. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Else Nutrition und ein weiterer entscheidender Schritt, um unser Produkt einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Es war schon immer unser Ziel, allen Eltern, die ihre Kinder gut ernähren wollen, eine gesunde, pflanzliche Alternative anbieten zu können. Wir sind sehr stolz, dass wir mit dieser renommierten Apothekenkette als Partner diesen Wunsch nun wahrwerden lassen können.“